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Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında bu haftayı kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 1

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş bu akşam deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda 17 puan kaybeden Beşiktaş, bu akşam Sivasspor karşısında kazanmak ve yeniden çıkış yakalamak istiyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 2

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 3

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 22 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 36 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Oynadığı son 2 müsabakada fileleri havalandıramayan ve sadece 1 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, Sivasspor'u mağlup ederek 4 Şubat'ta sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşma öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

EMS Yapı Sivasspor, ligde yaptığı son 4 mücadelede rakiplerine üstünlük sağlayamadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 8'inde berabere kalan, 8'inden mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, 26 puan ve averajla 13. basamakta yer alıyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı 2-0 kazanmıştı.

Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 4

BEŞİKTAŞ'TA 6 İSİM YOK

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Sivasspor maçında kadroda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Arthur Masuaku ile Vincent Aboubakar'ın yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, müsabakada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Mert Günok ile Tayfur Bingöl de bu akşamki maçta sahada olamayacak.

Beşiktaş'ta Necip Uysal ile Gedson Fernandes ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 5

SALİH UÇAN İYİLEŞTİ

Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Omar Colley (Gambiya) ve Daniel Amartey (Gana) ile sakatlığını atlatan Salih Uçan'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Bu 3 futbolcu, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi halinde Sivasspor karşısında forma giyebilecek.

Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 6

DEPLASMANDA 17 PUAN KAYBI

Siyah-beyazlılar, ligde dış sahada çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 17 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

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