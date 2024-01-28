Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş bu akşam deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda 17 puan kaybeden Beşiktaş, bu akşam Sivasspor karşısında kazanmak ve yeniden çıkış yakalamak istiyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?