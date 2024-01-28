Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, Sivasspor deplasmanında bu haftayı kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş bu akşam deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda 17 puan kaybeden Beşiktaş, bu akşam Sivasspor karşısında kazanmak ve yeniden çıkış yakalamak istiyor. Peki, Sivasspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?