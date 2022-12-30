Sivas'ta VAR'dan dönen gol tartışması

Bülent Yıldırım ise yaptığı değerlendirmede, "Ulvestad'ın vuruşunda Video hakem kuvvetle muhtemel kalecinin nerede olduğuna dair değerlendirmeyi unuttu ya da yanlış yaptı. Burada faul ya da ofsayt söz konusu değil, bir ihtimal var. Robin Yalçın'ın sağ ayağı, Nelsson'un bedenine göre kale çizgisine daha yakın diye düşündü. Nelsson'un omzuna dirsek atsanız zaten kale direğine tutuyor. Orada ikinci oyuncu da var zaten. Özetle ortada bir ofsayt yok. Bu gol verilmeliydi. Baştan sona yanlış bir karar. Hakemin de bunu çözebildiğine inanmıyorum. Çözemediği için VAR hakemine güvendi ve bu kararı verdi, ilginç" dedi.