Sivas'ta VAR'dan dönen gol tartışması

beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında konuşan Deniz Çoban, "Yanlış karar. Robin Yalçın'ın sağ ayağı izdüşüm olarak Nelsson'un omzundan önde gözüküyor deniliyor ama video hakem bunu bize ispatlayabiliyor mu? Çizgi çekilmiş olsa göreceğiz. Açık bir hata yok, skandal bir hata var ama o hata video yardımcı hakeme ait. Federasyon başkanı hakem konusunda çok titiz ama alınan kararları tekrar gözden geçirmekte fayda var.
Bülent Yıldırım ise yaptığı değerlendirmede, "Ulvestad'ın vuruşunda Video hakem kuvvetle muhtemel kalecinin nerede olduğuna dair değerlendirmeyi unuttu ya da yanlış yaptı. Burada faul ya da ofsayt söz konusu değil, bir ihtimal var. Robin Yalçın'ın sağ ayağı, Nelsson'un bedenine göre kale çizgisine daha yakın diye düşündü. Nelsson'un omzuna dirsek atsanız zaten kale direğine tutuyor. Orada ikinci oyuncu da var zaten. Özetle ortada bir ofsayt yok. Bu gol verilmeliydi. Baştan sona yanlış bir karar. Hakemin de bunu çözebildiğine inanmıyorum. Çözemediği için VAR hakemine güvendi ve bu kararı verdi, ilginç" dedi.
Lale Orta ise konuyla ilgili, "Bir kararı değiştirmek için hakeminizi çağırıyorsunuz ve bir kanıt sunmanız gerekiyor. Biz bunu göremedik. Bir şeyi ofsayt şeklinde iptal ediyorsanız bunu kanıtlamak zorundasınız. Kanıtlayamıyorsanız neyi iptal ediyorsunuz? Baştan sonra takip ettim ve ofsaytın yanlış olduğu kanısına vardım. VAR hakeminin hatası kadar ona uyan orta hakem de hatalı" dedi.
23. dakikada köşe vuruşunda Victor Nelsson'a yapılan müdahale için Deniz Çoban penaltı çıkması gerektiğini belirtti. Bülent Yıldırım ise pozisyonu ikili mücadele olarak değerlendirdi ve devam kararının doğru olduğunu söyledi. Lale Orta da iki oyuncunun pozisyonunu ikili mücadele olarak değerlendirdi.
Sacha Boey'un sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili değerlendirmede bulunan hakemlerden Deniz Çoban pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini belirtirken Bülent Yıldırım ise müdahalenin sarı kart olduğunu belirtti. Pozisyonu değerlendiren Lale Orta, Sacha Boey'un pozisyonunun doğal olduğunu, rakibin eğilerek geldiğini söylerek pozisyonun sarı kart olduğunu söyledi.