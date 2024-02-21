Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi play-off)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Çekya'nın zorlu ekiplerinden Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta Sparta Prag'ı taraftarı önünde 3-2 mağlup eden Galatasaray, rövanş maçında tur için sahaya çıkacak. Peki, Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile mücadele edecek. Oynanan ilk maçta taraftarı önünde 3-2 kazanarak avantajı eline alan Galatasaray yarın bir üst tura yükselmek için mücadele verecek. Peki, Sparta Prag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?