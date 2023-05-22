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Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta? (2023 TFF 1. lig play-off programı)

Spor Toto 1. Lig play-off maçlarının ne zaman oynanacağı, binlerce futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'e yükselmek için play-off mücadelesi verecek olan takımlar belli oldu. Peki, Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta? (2023 TFF 1. lig play-off programı) - 1

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Spor Toto 1. Lig play-off maç programı açıklandı. 1. ligde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor, play-off finalinde karşılaşacağı rakibini bekleyecek. Peki, Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta? (2023 TFF 1. lig play-off programı) - 2

PENDİKSPOR DİREKT FİNALDE

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre normal sezonu 3. sırada tamamlayan Pendikspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının ilk turunda Bodrumspor-Göztepe ve Sakaryaspor-Eyüpspor maçları oynanacak.

Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta? (2023 TFF 1. lig play-off programı) - 3

PLAY-OFF FİNAL MAÇI NE ZAMAN

Play-off'ta ilk tur tek, ikinci tur ise çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

İlk tur karşılaşmaları 26 Mayıs Cuma günü, ikinci tur maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final ise 8 Haziran Perşembe günü yapılacak. Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı şampiyonluk müsabakasının oynanacağı yer ise daha sonra duyurulacak.

Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta? (2023 TFF 1. lig play-off programı) - 4

1. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

1. Lig'de play-off ilk tur maçlarının programı şöyle:

26 Mayıs Cuma:

17.00 Bodrumspor-Göztepe (Bodrum İlçe)

20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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