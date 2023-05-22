Spor Toto 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta? (2023 TFF 1. lig play-off programı)

PLAY-OFF FİNAL MAÇI NE ZAMAN

Play-off'ta ilk tur tek, ikinci tur ise çift maç eleme usulüne göre yapılacak.



İlk tur karşılaşmaları 26 Mayıs Cuma günü, ikinci tur maçları 31 Mayıs Çarşamba ve 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Final ise 8 Haziran Perşembe günü yapılacak. Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı şampiyonluk müsabakasının oynanacağı yer ise daha sonra duyurulacak.