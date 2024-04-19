Spor yazarları Fenerbahçe - Olympiakos maçını değerlendirdi
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde deplasmanda Olympiakos'a 3-2 kaybeden Fenerbahçe rövanş maçında yarı final için sahaya çıktı. Normal süresi ve uzatmaları 1-0 biten mücadelede kazananı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışları sonrası Olympiakos yarı finale yükseldi, Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
İsmail Kartal'ın Batshuayi-Dzeko değişikliği o dakikalarda gerekmiyordu. Fenerbahçe'nin gol arayışları net pozisyona dönüşmezken Olympiakos tek pozisyonunu 80'de buldu. Livakovic takımını çok iyi bir kurtarışla oyunda tuttu. Uzatma bölümünde de bir önemli kurtarış daha yaptı. Penaltılarda da 2 kurtarışla gecenin kahramanı olmaya tam bir adaydı ama arkadaşları atışlarda başarısız oldular. Olympiakos kalecisi de takımı adına kahraman oldu. Fenerbahçe'nin genel sorunu önemli isimler olan Cengiz, Fred, Szymanski , Dzeko ve İrfan Can'ın fizik güçlerinin günümüz futbolunun en önemli ilkesinden yoksun olması. Dün gece yine geri 4'lü ve İsmail en ağır yükü çeken oyunculardı. Ben kaçan yarı final için yazık oldu kelimesini kullanmayacağım eğer erken gol ile skoru dengeliyorsan müthiş taraftar desteği ile Yunan liginin dördüncüsüne ikinci golü atamıyorsan fazla söze gerek yok.
ÖMER ÜRÜNDÜL-SABAH