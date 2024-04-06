Süper Kupa bilmecesi: Finalde neler olacak?

EROL BİLECİK’TEN ’90 DAKİKALIK BİR MAÇ OLMAYACAK’ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 3 Nisan Çarşamba günü Adana Demirspor maçı öncesi Süper Kupa maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz, ‘Taraftar gitmesin’ dediğimiz zaman bizim A Takımımızın gitmeyeceğini, 90 dakikalık bir maç olmayacağını buradan net bir şekilde izah ediyorum” açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertli ekibin bu açıklama doğrultusunda sahaya 9 oyuncu ile çıkması ve sakatlık sebebiyle 3 oyuncunun kenara gelmesi en çok konuşulan ihtimallerin başında geliyor.

Bu doğrultuda kurallar gereği karşılaşmanın devam etmesi için en az 7 oyuncunun sahada olması gerekeceği ve sarı-lacivertli ekipte 6 oyuncu kalacağı için hakem, maçı Galatasaray lehine 3-0 tescil edecek.

Bir diğer ihtimal ise Fenerbahçe'nin sahada kırmızı kartlar görerek maçın hızlıca tamamlanmasını sağlayacağı yönünde.