Süper Kupa bilmecesi: Finalde neler olacak?
Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Şanlıurfa’da 2023 Süper Kupa maçı için karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıkacağı açıklamasının ardından farklı senaryolar da gündemde. İşte finalde yaşanacaklar ve ihtimaller...
Daha önce 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bulunan Al-Awwal Park’ta oynanması planlanan 2023 Süper Kupa maçı, Riyad’da maç öncesinde yaşanan krizden dolayı ertelenmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 21 Şubat 2024 tarihinde yaptığı açıklama ile Süper Kupa karşılaşmasının 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacağını açıklamıştı.
Yarın saat 21.30’da başlayacak olan karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek.