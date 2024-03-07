Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finali için tarih araştırmaları sürüyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı, Atatürk pankartı nedeniyle krize dönüşmüş ve kupa finali ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF tarafından yapılan yeni açıklama sonrasında Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu. Peki, Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?