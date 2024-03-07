NTV.COM.TR’ye geri dön

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım

Ertelenen Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı, Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen yeni tarih merak ediliyor. Peki, Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım - 1

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finali için tarih araştırmaları sürüyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı, Atatürk pankartı nedeniyle krize dönüşmüş ve kupa finali ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF tarafından yapılan yeni açıklama sonrasında Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu. Peki, Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım - 2

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ertelenen Süper Kupa final maçının tarihi netleşti. TFF'den yapılan açıklamada;

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında 7 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının başlama saatinde güncelleme yapılmıştır. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda daha önce 21.00 olarak planlanan müsabakanın başlama saati 21.30 olarak güncellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Buna göre; Ertelenen Süper Kupa finali 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'da oynanacak.

Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım - 3

SÜPER KUPA BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda 29 Aralık'ta oynanması beklenen fakat iptal olan Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri 6 Aralık'ta satışa çıkmıştı.

Yeniden tarihi belirlenen Süper Kupa finali 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak. Biletlerin ise Mart ayının ilk haftalarında satışa sunulması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER
;