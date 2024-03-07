Süper Kupa finali ne zaman oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finali için geri sayım
Ertelenen Süper Kupa finalinin ne zaman oynanacağı, Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen yeni tarih merak ediliyor. Peki, Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finali için tarih araştırmaları sürüyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı, Atatürk pankartı nedeniyle krize dönüşmüş ve kupa finali ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF tarafından yapılan yeni açıklama sonrasında Süper Kupa finalinin tarihi belli oldu. Peki, Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?