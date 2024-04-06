Süper Kupa (Galatasaray-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yarın oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde takımların son durumu merak ediliyor. UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde oynanacağı maç sebebiyle, Süper Kupa finalinin ertelenmesini isteyen Fenerbahçe, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldığını açıkladı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
2023 Turkcell Süper Kupa finali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?