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Süper Kupa (Galatasaray-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yarın oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde takımların son durumu merak ediliyor. UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde oynanacağı maç sebebiyle, Süper Kupa finalinin ertelenmesini isteyen Fenerbahçe, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldığını açıkladı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Kupa (Galatasaray-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

2023 Turkcell Süper Kupa finali için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Kupa (Galatasaray-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak.

Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Süper Kupa (Galatasaray-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

FENERBAHÇE 19 YAŞ ALTI TAKIMIYLA MAÇA ÇIKACAK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla Süper Kupa'nın ertelenmesini talep etmişti.

Sarı-lacivertli kulüp, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldığını açıkladı.

Süper Kupa (Galatasaray-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

FENERBAHÇE SON 3 DERBİDE GOL ATAMADI

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.

Süper Kupa (Galatasaray-Fenerbahçe) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

TARİHİ REKABETTE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette yarın 399. karşılaşma oynanacak.

Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

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