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Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe final maçı tarihi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçının tarihi belli oldu. Günlerdir bu konuda merak içinde olan futbolseverleri ilgilendiren haber Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe final maçı tarihi - 1

2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa'da yapılacak maçın tarihi netleşti. İşte, Süper Kupa maçı tarihi...

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Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe final maçı tarihi - 2

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.

Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe final maçı tarihi - 3

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF, iptal edilen Süper Kupa maçının tarihini ilan etti.

Federasyon'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper kupa maçının 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'da oynanacağı açıklandı.

Karşılaşmanın Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağı kaydedildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.

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