Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe final maçı tarihi

TFF'NİN AÇIKLAMASI

TFF, iptal edilen Süper Kupa maçının tarihini ilan etti.



Federasyon'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper kupa maçının 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'da oynanacağı açıklandı.



Karşılaşmanın Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağı kaydedildi.



TFF tarafından yapılan açıklamada "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.