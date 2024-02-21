Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe final maçı tarihi
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak iptal edilen Süper Kupa maçının tarihi belli oldu. Günlerdir bu konuda merak içinde olan futbolseverleri ilgilendiren haber Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) geldi. Peki, Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?
2022-2023 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonu Galatasaray, TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa'da yapılacak maçın tarihi netleşti. İşte, Süper Kupa maçı tarihi...