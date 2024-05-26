Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon belli oldu.



Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında, Fenerbahçe ise Kadıköy'de küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor karşısında sahaya çıktı.

Maçları sarı lacivertliler 6-0, sarı kırmızılar ise 3-1 kazandı.



Fenerbahçe'nin golleri 8. dakikada Dzeko, 15. dakikada Szymanski, 35. dakika Tadic, 66'da Osayi, 76'da Serdar Dursun ve 78'de King'ten geldi.



Galatasaray'ın gollerini ise 30 ve 51. dakikalarda Icardi, 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 78'de Prip attı.



Bu sonuçlarla birlikte Okan Buruk liderliğinde Galatasaray, Süper Lig 2023-2024 şampiyonu oldu.