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Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray

Süper Lig'de rekorlarla tarihe geçen şampiyonluk yarışı noktalandı. Son haftaya 3 puanlık avantajla giren Galatasaray, Konya deplasmanına çıktı. Fenerbahçe ise İstanbulspor'u evinde ağırladı. Karşılaşmalar sarı lacivertlilerin 6-0, sarı kırmızıların ise 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçlarla Süper Lig 2023-2024 şampiyonu 102 puanla rekor kırarak Galatasaray oldu. Icardi ise 25 golle gol krallığında zirvede yer aldı. İşte ayrıntılar ve maçlardan öne çıkanlar...

Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray - 1

Süper Lig'de şampiyon belli oldu.

Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında, Fenerbahçe ise Kadıköy'de küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor karşısında sahaya çıktı.
Maçları sarı lacivertliler 6-0, sarı kırmızılar ise 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin golleri 8. dakikada Dzeko, 15. dakikada Szymanski, 35. dakika Tadic, 66'da Osayi, 76'da Serdar Dursun ve 78'de King'ten geldi.

Galatasaray'ın gollerini ise 30 ve 51. dakikalarda Icardi, 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti. Konyaspor'un tek golünü ise 78'de Prip attı.

Bu sonuçlarla birlikte Okan Buruk liderliğinde Galatasaray, Süper Lig 2023-2024 şampiyonu oldu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray - 2

HAKEMLER

Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Candaş Elbil yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu'ydu. 

İki ekip arasındaki mücadelede VAR hakemi olarak Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel görev yaptı.

Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray - 3

Fenerbahçe'nin sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçı hakem Volkan Bayarslan yönetti.

Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Samet Çiçek yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Oğuzhan Çakır'dı.

Müsabakada VAR hakemi olarak İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello görev aldı.

Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray - 4

KARTAL FORMASYONU DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İstanbulspor karşısında formasyon değişikliğine gitti.

Tecrübeli teknik adam, rakibi karşısında sahaya 4-4-2 dizilişiyle çıktı.

Bu sezon bir maça ilk defa 4-4-2 dizilişiyle çıkan sarı-lacivertli ekipte santrfor pozisyonunda Serdar Dursun ve Edin Dzeko görev aldı.

Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray - 5

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Fenerbahçe derbisine göre Konya karşısında 3 değişiklik yaptı. 

Buruk, cezalı Hakim Ziyech'in yanı sıra, Victor Nelsson ve Kerem Demirbay'ın yerine Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu ve Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi.

Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray - 6

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi.

Galatasaray: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn; Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi.

Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray - 7

Fenerbahçe: Livakovic, Becao, Çağlar, Ferdi, Osayi, Szymanski, Fred, Tadic, King, Dzeko, Serdar Dursun.

İstanbulspor: Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali, Sambissa, Kenio, Modestas, Özcan, Vefa, Mamadou.

Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray - 8

MAÇLARDAN ÖNE ÇIKAN KARELER

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Süper Lig 2023-2024 şampiyonu Galatasaray - 35
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