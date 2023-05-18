Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu)

VALENCIA ALEX'İ YAKALADI

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın gol rekorunu yakaladı.



Maçın 71. dakikasında attığı golle ligde bu sezonki gol sayısını 28'e yükselten Valencia, lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla 1 sezonda en çok gol atan iki yabancı oyuncudan biri oldu.



Valencia, bu sezon ligde 1 gol daha atması durumunda Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.