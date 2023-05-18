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Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 71'e yükselten Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 1

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma Sarı lacivertli takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 2

Maçta goller; 11. dakikada Michy Batshuayi, 58. dakikada Luan Peres, 71. dakikada Enner Valencia ve 80. dakikada Trezeguet'ten geldi.

Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 3

Bu sonuçla puanını 71'e yükselten Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Trabzonspor ise 48 puanda kaldı.

Sarı lacivertli takım, Trabzonspor'u yenerek bu sezonki ilk derbi zaferini de kazanmış oldu.

Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 4

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Golden sonra oyun orta saha mücadelesi ağırlıklı geçerken soyunma odasına 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle gidildi.

Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 5

İkinci yarıya da iyi başlayan sarı-lacivertliler, üst üste özellikle yan toplardan gol pozisyonlarına girdi. Maçın 58. dakikasında sarı-lacivertliler Luan Peres'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 71. dakikada Enner Valencia ile üçüncü golü buldu.

Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 6

Maçın 80. dakikasında penaltıdan Trezeguet'in golüne engel olamayan Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrılmayı bildi. 

Karşılaşma öncesi maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, bu galibiyetle aradaki farkı yeniden 5 puana çekti.

Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 7

BATSHUAYİ GOLLERLE DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi, gollerini sürdürdü.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz hafta Bitexen Giresunspor karşısında takımının tek golünü bulmuştu.

Trabzonspor karşısında da 11. dakikada takımını öne geçiren golü kaydeden Batshuayi, takıma katıldıktan sonra ilk 11 çıktığı iki maçta da gol buldu.

29 yaşındaki santrfor, ligdeki 12. golünü kaydetti.

Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 8

VALENCIA ALEX'İ YAKALADI

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Enner Valencia, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın gol rekorunu yakaladı.

Maçın 71. dakikasında attığı golle ligde bu sezonki gol sayısını 28'e yükselten Valencia, lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla 1 sezonda en çok gol atan iki yabancı oyuncudan biri oldu.

Valencia, bu sezon ligde 1 gol daha atması durumunda Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olacak.

Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 9

PERES SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Luan Peres, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve savunmada gösterdiği performansla beğeni toplayan Brezilyalı savunmacı, ardından çok uzun süreli bir sakatlık yaşayarak takımdan ayrı kalmıştı.

Sakatlığının ardından yeniden forma giymeye başlana Peres, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Trabzonspor karşısında buldu.

Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 10

TRABZONSPOR 26 YILDIR KADIKÖY'DE GALİBİYETE HASRET

Trabzonspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 26 yıldır yenemiyor.

Bordo-mavili takım, 1997 yılında son galibiyetini alırken golleri Hami Mandıralı, Ünal Karaman ve Tolunay Kafkas atmıştı.

Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 11
Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 12
Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 13
Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 14
Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 15
Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 16
Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 17
Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 18
Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 19
Süper Lig | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Maç sonucu) - 20
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