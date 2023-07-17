Süper Lig fikstür çekimi ne zaman? 2023-2024 maç tarihleri belli oluyor
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in 2023-2024 sezonu fikstürünün çekileceği tarihi açıkladı. Futbolseverlerin gözü şimdi fikstür çekimi yapılacak tarihlerde. Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman çekiliyor?
Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig'de yeni sezon fikstür çekim tarihleri netlik kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Süper Lig fikstür çekiminin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirileceği belirtildi. İşte, Süper Lig fikstürü hakkında son bilgiler...