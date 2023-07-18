Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? (2023-2024 Süper Lig başlangıç tarihi)
Süper Lig fikstür çekimi, binlerce futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Süper Lig'in 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi belli olmuştu. Sporseverler şimdi ligin ilk haftasında hangi takımların birbirleriyle mücadele edeceğini merak ediyor. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstrü çekimi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak olan Süper Lig fikstür çekiminin ardından ligin ilk haftasında oynanacak maç programı belli olacak. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta?