Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? (2023-2024 Süper Lig başlangıç tarihi)

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz hafta yapılması beklenen Süper Lig fikstür çekimi bu haftaya ertelenmişti. Ligin fikstür çekimi için tarih belli oldu.



Buna göre; Süper Lig fikstürü 18 Temmuz Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.