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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? (2023-2024 Süper Lig başlangıç tarihi)

Süper Lig fikstür çekimi, binlerce futbolsever tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Süper Lig'in 2023-2024 sezonu başlangıç tarihi belli olmuştu. Sporseverler şimdi ligin ilk haftasında hangi takımların birbirleriyle mücadele edeceğini merak ediyor. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? (2023-2024 Süper Lig başlangıç tarihi) - 1

Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstrü çekimi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılacak olan Süper Lig fikstür çekiminin ardından ligin ilk haftasında oynanacak maç programı belli olacak. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta?

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Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? (2023-2024 Süper Lig başlangıç tarihi) - 2

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz hafta yapılması beklenen Süper Lig fikstür çekimi bu haftaya ertelenmişti. Ligin fikstür çekimi için tarih belli oldu.

Buna göre; Süper Lig fikstürü 18 Temmuz Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilecek.

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? (2023-2024 Süper Lig başlangıç tarihi) - 3

TFF'NİN KONUYA DAİR AÇIKLAMASI

"2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili detaylar belli oldu.

Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.

Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir."

Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta? (2023-2024 Süper Lig başlangıç tarihi) - 4

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig ve TFF 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig'de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacak.

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