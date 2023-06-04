Süper Lig | Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (Derbi sonucu)

İKİ TAKIM OYUNCULARI ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Karşılaşmada iki takım oyuncuları arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Maçın 3. dakikasında sol kanatta Valencia ile Nelsson arasındaki ikili mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen, Fenerbahçeli futbolcunun faul yaptığına karar verdi.

Pozisyona devam ederek kaleye şut çeken Valencia'ya kaleci Muslera tepki gösterince, iki oyuncu arasında itişme yaşandı. Hakem Abdulkadir Bitigen, araya girerek iki futbolcuyu uyardı ve gerginliğin büyümesini engelledi.

Müsabakanın 35. dakikasında da yine Valencia ile Nelsson arasındaki mücadele sonrası başlayan kısa süreli gerginliğe, iki takımın oyuncu ve teknik heyeti de dahil oldu.

Hakem Abdulkadir Bitigen, gerginlik sonrasında yedek kulübesindeki İrfan Can Kahveci'ye sarı kart gösterdi.