Süper Lig | Hatayspor 3-2 Trabzonspor (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 3-2 ymağlup etti. Bu sonuçla Hatayspor, ligdeki 2. galibiyetini alarak, yenilgisiz şekilde puanını 10'a çıkardı. Bordo mavililer ise 9 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşma Hatayspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.