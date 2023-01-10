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Süper Lig maçında saha ve protokol tribünü karıştı!

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Başakşehir'in 2-1 kazandığı maç sonrası ortalık bir anda karıştı.

Süper Lig maçında saha ve protokol tribünü karıştı! - 1

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Süper Lig maçında saha ve protokol tribünü karıştı! - 2

Turuncu-lacivertlilerin golleri 52' Deniz Türüç (P) ve 62. dakikada Serdar Gürler'den geldi. Mavi Şimşekler'in tek sayısını ise 58' Samet Akaydın kaydetti.

Süper Lig maçında saha ve protokol tribünü karıştı! - 3

Karşılaşma sonrası Başakşehir forması giyen Okaka ve Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ile Ndiaye arasında büyük gerginlik yaşandı.

Süper Lig maçında saha ve protokol tribünü karıştı! - 4

Maçın ardından Belhanda ile karşılaşmayı konuşan Okaka'ya önce Gökhan Töre soyunma odasına gitmesi için işarette bulundu.

Süper Lig maçında saha ve protokol tribünü karıştı! - 5

Ardından Adana Demirspor forması giyen Ndiaye de Okaka'yı ittirdi.

Süper Lig maçında saha ve protokol tribünü karıştı! - 6

Bu andan sonra takım arkadaşları Okaka'yı tutmakta zorlanırken ortalık bir anda karıştı.

Süper Lig maçında saha ve protokol tribünü karıştı! - 7

Emre Belözoğlu'nun ekibi, Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada zirveye bir adım daha yaklaştı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. (3 galibiyet, 1 beraberlik)

Süper Lig maçında saha ve protokol tribünü karıştı! - 8
Süper Lig maçında saha ve protokol tribünü karıştı! - 9
Süper Lig maçında saha ve protokol tribünü karıştı! - 10
Süper Lig maçında saha ve protokol tribünü karıştı! - 11
Süper Lig maçında saha ve protokol tribünü karıştı! - 12
Süper Lig maçında saha ve protokol tribünü karıştı! - 13
Süper Lig maçında saha ve protokol tribünü karıştı! - 14

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