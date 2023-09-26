Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu)

Süper Lig'de güncel puan durumu tablosu son görünümüne büründü. 6. hafta maçlarını galibiyetle kapatan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu hafta 3. hafta erteleme maçlarını oynanacak. Peki, Süper Lig puan durumunda güncel durum ne?