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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu)

Süper Lig puan durumu, oynanan 6. hafta maçlarının ardından belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Beşiktaş, Kayserispor'u sahasında 2-1 mağlup etmeyi başardı. Galibiyet serilerine devam eden Fenerbahçe ise Alanyaspor'u zorlu maçta 1-0'la geçmeyi bildi. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 6. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu.

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu) - 1

Süper Lig'de güncel puan durumu tablosu son görünümüne büründü. 6. hafta maçlarını galibiyetle kapatan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu hafta 3. hafta erteleme maçlarını oynanacak. Peki, Süper Lig puan durumunda güncel durum ne?

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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu) - 2

SÜPER LİG'DE 6. HAFTA SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gaziantep FK-İstanbulspor: 2-0

Pendikspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Çaykur Rizespor-EMS Yapı Sivasspor: 1-1

RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2

Bitexen Antalyaspor-Yılport Samsunspor: 2-0

Beşiktaş-Mondihome Kayserispor: 2-1

MKE Ankaragücü-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Kasımpaşa-Yukatel Adana Demirspor: 2-1

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-1

Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: 3-2

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu) - 3

SÜPER LİG 3. HAFTA ERTELEME MAÇLARININ TARİHLERİ

26 Eylül Salı

20.30 İstanbulspor - Galatasaray

27 Eylül Çarşamba

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş

28 Eylül Perşembe

20.00 Fenerbahçe - Başakşehir

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu) - 4

SÜPER LİG 6. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

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