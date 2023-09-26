Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? (Süper Lig 6. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu)
Süper Lig puan durumu, oynanan 6. hafta maçlarının ardından belli oldu. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Beşiktaş, Kayserispor'u sahasında 2-1 mağlup etmeyi başardı. Galibiyet serilerine devam eden Fenerbahçe ise Alanyaspor'u zorlu maçta 1-0'la geçmeyi bildi. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte 6. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu.
Süper Lig'de güncel puan durumu tablosu son görünümüne büründü. 6. hafta maçlarını galibiyetle kapatan Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu hafta 3. hafta erteleme maçlarını oynanacak. Peki, Süper Lig puan durumunda güncel durum ne?