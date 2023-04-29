Süper Lig | Sivasspor 1-3 Fenerbahçe (Maç sonucu ve özeti)

45+1. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sol çaprazdan altıpasa doğru kestiği topu Ferdi Kadıoğlu dokunarak filelere gönderdi: 0-2

45+10. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Arda Güler'in ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural'dan seken meşin yuvarlağı iyi takip eden Ferdi Kadıoğlu bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.