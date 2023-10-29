Süper Lig takımlarından 29 Ekim Cumhuriyet bayramı mesajı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı milli mücadeleyle birlikte 29 Ekim 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutluyor. Süper Lig takımları 29 Ekim Cumhuriyet bayramı heyecanını resmi hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte Süper Lig ekiplerinin Cumhuriyet bayramıyla ilgili paylaşımları...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti bugün 100 yaşına bastı.
Süper Lig ekipleri 29 Ekim 2023 itibarıyla Cumhuriyet bayramı heyecanını resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlarla kutladı.
İşte Süper Lig ekiplerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı;