Süper Lig veya Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa'da nereye gidiyor?

Futbolseverler bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak takımın gelecek sezon Avrupa kupalarının hangi aşamasında mücadele edeceğini merak ediyordu.



Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında sezonu 38,600 puanla 9. sırada tamamlamayı garantiledi.



İşte Süper Lig'de ilk 4 sıralamada yer alan takımların ve Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanan takımın gelecek sezon mücadele edeceği Avrupa kupaları;