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Süper Lig veya Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa'da nereye gidiyor?

Türkiye'nin bu sezon UEFA ülke sıralamasını 9. sırada tamamlamayı garantilemesinin ardından, gelecek sezon 5 takımla Avrupa arenasında mücadele edeceği kesinleşti. Peki Süper Lig veya Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım Avrupa'da nereye gidiyor? İşte ayrıntılar...

Süper Lig veya Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa'da nereye gidiyor? - 1

Futbolseverler bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak takımın gelecek sezon Avrupa kupalarının hangi aşamasında mücadele edeceğini merak ediyordu.

Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında sezonu 38,600 puanla 9. sırada tamamlamayı garantiledi.

İşte Süper Lig'de ilk 4 sıralamada yer alan takımların ve Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanan takımın gelecek sezon mücadele edeceği Avrupa kupaları;

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Süper Lig veya Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa'da nereye gidiyor? - 2

SÜPER LİG ŞAMPİYONU

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan takım, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu oynayacak.

İKİNCİ BİTİREN

Süper Lig'i ikinci bitiren takım ise Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan katılacak.

Süper Lig veya Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa'da nereye gidiyor? - 3

LİG ÜÇÜNCÜSÜ

Ligi 3. bitiren takım Avrupa Ligi 2. eleme turundan itibaren katılım sağlayacak.

Süper Lig veya Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa'da nereye gidiyor? - 4

DÖRDÜNCÜ BİTİREN TAKIM

, 4. bitiren takım ise Konferans Ligi eleme turundan itibaren mücadele edecek.

Süper Lig veya Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Avrupa'da nereye gidiyor? - 5

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANAN TAKIM NEREYE GİDİYOR?

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım, gelecek sezon Avrupa Ligi Play-Off turuna katılmaya hak kazanacak.

Türkiye kupasını kazanan takımın ligi 3. veya 4. bitirmesi durumunda bu kez 5. sırada yer alan takım Konferans Ligi 2. eleme turuna gitmeye hak kazanacak.

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