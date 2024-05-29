Süper Lig yaz transfer sezonu tarihi: Transfer sezonu ne zaman başlıyor?
Futbolda 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil döneminin Türkiye için resmen ne zaman başlayacağı, futbolseverlerce sorgulanıyor. Destekledikleri takımların yapacağı transferlere odaklanan taraftarlar, transfer sezonunun açılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor?
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı. Sarı kırmızılılar ligde 24. şampiyonluğunu ilan etti. Bu gelişmenin ardından tüm gözler yeni sezonun başlama tarihi ile transfer dönemi takvimine çevrildi. İşte, Süper Lig yaz transfer sezonu takvimi...