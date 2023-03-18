Süper Lig'de 26. hafta | Beşiktaş 3-1 İstanbulspor (Maç sonucu)

75. dakikada sol kanatta topla buluşan Emir Kaan Gültekin'in savunmanın arkasına gönderdiği ortada ceza sahası içine hareketlenen Ethemi, rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun şut atacağı sırada Mert Günok kalesini terk ederken, Ethemi ve Colley yerde kaldı. Boşta kalan meşin yuvarlak kaleye yönelirken, Colley yerden kalkarak topun çizgiyi geçmesine engel oldu.



89. dakikada bu kez Beşiktaş direğe takıldı. Sağ kanatta topla buluşan Redmond, rakibinden sıyrılıp son çizgiye inerken ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Maxim'in kafa vuruşunda, direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.



90+3. dakikada Beşiktaş bir kez daha farkı 2'ye yükseltti. Hadziahmetovic'in pasında orta sahada topu alan Redmond, 3 rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne kadar geldi. Bu futbolcunun sol ayakla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 3-1



Mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.