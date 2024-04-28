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Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve puan durumu

Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk yarışı kızıştı. Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek zirvede yer alırken, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe ise takibini sürdürüyor. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları ve güncel puan durumu...

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve puan durumu - 1

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar 93 puanla zirvede yer alıyor.

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Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve puan durumu - 2

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe ise derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek puanını 89'a yükseltti ve zirve takibini sürdürmeye devam etti.

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve puan durumu - 3

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ın ligde kalan son 4 maçı şöyle;

05.05.2024 | Galatasaray - Sivasspor 

12.05.2024 | Fatih Karagümrük - Galatasaray

19.05.2024 | Galatasaray - Fenerbahçe

26.05.2024 | Konyaspor - Galatasaray

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve puan durumu - 4

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI

İsmail Kartal'ın yönettiği Fenerbahçe'nin ise ligde kalan maçları şu şekilde;

06.05.2024 | Konyaspor - Fenerbahçe

12.05.2024 | Fenerbahçe - Kayserispor

19.05.2024 | Galatasaray - Fenerbahçe

26.05.2024 | Fenerbahçe - İstanbulspor

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