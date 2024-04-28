Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları ve puan durumu
Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk yarışı kızıştı. Galatasaray, Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ederek zirvede yer alırken, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe ise takibini sürdürüyor. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları ve güncel puan durumu...
LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar 93 puanla zirvede yer alıyor.