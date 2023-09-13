Süper Lig'i bekleyen Afrika Uluslar Kupası tehlikesi

EN ÇOK AFRİKALI OYUNCU BEŞİKTAŞ’TA



Afrika Uluslar Kupası’nda Süper Lig’in yaklaşık 70 oyuncu ile temsil edilmesi bekleniyor.



Kadrosunda bulunan ve ülkelerinden milli davet alma potansiyeli olan 8 Afrikalı oyuncu ile Beşiktaş ilk sırada yer alıyor.



Sezona dar bir kadro ile giren siyah-beyazlıların bu süreçte nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Beşiktaş’ı bu listede 6’şar oyuncu ile Kayserispor, Çaykur Rizespor, Samsunpor ve İstanbulspor, 5’er oyuncu ile Başakşehir FK, Hatayspor, Adana Demirspor ve Gaziantep FK takip ediyor.





