Süper Lig'i bekleyen Afrika Uluslar Kupası tehlikesi
Fildişi Sahili’nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası’na Süper Lig’den yaklaşık 80 futbolcu ülkelerinden milli davet bekliyor. Başta Beşiktaş olmak üzere Süper Lig’deki 20 takımda bulunan Afrikalı oyuncular, davet edilmeleri halinde en az 4 maç takımlarından uzak kalacak. Ülkelerin gruptan çıkmaları halinde bu sayı 2-3 maç daha artabilir. En çok Afrikalı oyuncu Beşiktaş'ta bulunuyor.
Fildişi Sahili’nde temmuz ayında oynanması planlanan 34’üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri ertelenen Fas-Liberya maçı haricinde tamamlanırken turnuvaya katılacak takımlar da belli oldu.
Organizasyonun eleme grubu aşamasında gruplarını ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen ülkeler Fildişi Sahili, Fas, Cezayir, Güney Afrika, Senegal, Burkina Faso, Tunus, Mısır, Zambiya, Ekvator Ginesi, Nijerya, Gine-Bissau, Yeşil Burun Adaları, Mali, Gine, Gana, Angola, Tanzanya, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Moritanya, Gambiya, Kamerun ve Namibya oldu.