Tarihe geçen Alperen Şengün: Hedefim All-Star ve NBA şampiyonluğu

GENÇ YAŞINDA ÜST ÜSTE REKORLAR

Genç basketbolcu, 12 Ocak'ta oynadıkları Sacramento Kings maçında 10 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla NBA tarihinde "triple double" yapan en genç pivot unvanını aldı. Alperen, ayrıca kulüp tarihinde bunu başaran en genç oyuncu olarak da kayıtlara geçti.

Bu rekordan 5 gün sonra Los Angeles Lakers karşısına çıkan milli sporcu, 33 sayı 15 ribaunt, 6 asist ve 4 blokluk performansıyla kariyer rekoru kırarken, NBA tarihine de geçmeyi başardı.

Alperen Şengün, efsane isim Shaquille O'Neal'ı da geride bırakarak bir maçta 30+ sayı, 10+ ribaunt ve 5+ asiste ulaşan en genç pivot oldu.