Tezahüratlara sinirlenip el hareketi yapan Ronaldo'ya ceza geliyor
Suudi Arabistan Pro Ligi'den Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr deplasmanda Al Shabab'a konuk oldu. Ronaldo, attığı gol sonrası "Messi" tezahüratı yapan tribünlere el hareketiyle karşılık verdi. Ronaldo'nun en az 2 maç ceza alması gündemde.
Suudi Arabistan Pro Ligi'den Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr deplasmanda Al Shabab'a konuk oldu.
21. dakikada Portekizli yıldızın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen konuk ekip, maçı 3-2 kazandı.