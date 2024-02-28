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Tezahüratlara sinirlenip el hareketi yapan Ronaldo'ya ceza geliyor

Suudi Arabistan Pro Ligi'den Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr deplasmanda Al Shabab'a konuk oldu. Ronaldo, attığı gol sonrası "Messi" tezahüratı yapan tribünlere el hareketiyle karşılık verdi. Ronaldo'nun en az 2 maç ceza alması gündemde.

Tezahüratlara sinirlenip el hareketi yapan Ronaldo'ya ceza geliyor - 1

Suudi Arabistan Pro Ligi'den Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr deplasmanda Al Shabab'a konuk oldu.
21. dakikada Portekizli yıldızın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen konuk ekip, maçı 3-2 kazandı.


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Tezahüratlara sinirlenip el hareketi yapan Ronaldo'ya ceza geliyor - 2

Al Shabab taraftları maç içinde sık sık, Ronaldo ile kıyaslanan Lionel Messi'nin lehine tezahüratlarda bulundu.


Tezahüratlara sinirlenip el hareketi yapan Ronaldo'ya ceza geliyor - 3

39 yaşındaki oyuncu tribünlere dönerek eliyle hareket yaptı. Ronaldo'nun Al Shabab tribünlerine yönelik hareketleri nedeniyle ceza alması gündemde.


Tezahüratlara sinirlenip el hareketi yapan Ronaldo'ya ceza geliyor - 4

Suudi Arabistan Ligi Etik ve Disiplin Komitesi henüz Ronaldo'nun hareketi sonrası resmi bir karar açıklamadı ancak disiplin soruşturması sürüyor. Ronaldu'ya en az 2 maç ceza verilmesi bekleniyor.

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