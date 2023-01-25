Tiemoue Bakayoko Süper Lig'e geliyor: Milan'dan Adana Demirspor'a

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Milan forması giyen Tiemoue Bakayoko’yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor ve Chelsea, Tiemoue Bakayoko transferi için anlaşmaya vardı.
Adana Demirspor'un Bakayoko ile sözleşme şartları için son kez bir araya gelinecek.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Bakayoko’nun 2018’de değeri 40 milyon euroya kadar çıkmıştı.
28 yaşındaki yıldız 2021'de Chelsea'den 3 milyon euro kiralık bedeli ile Serie A ekibi Milan'a transfer olmuştu.