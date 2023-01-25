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Tiemoue Bakayoko Süper Lig'e geliyor: Milan'dan Adana Demirspor'a

Transfer dönemlerinde imza attırdıkları isimlerle dikkat çeken Adana Demirspor bu kez Milan'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Tiemoue Bakayoko'yu renklerine bağlıyor.

Tiemoue Bakayoko Süper Lig'e geliyor: Milan'dan Adana Demirspor'a - 1

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Milan forması giyen Tiemoue Bakayoko’yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.


Tiemoue Bakayoko Süper Lig'e geliyor: Milan'dan Adana Demirspor'a - 2

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor ve Chelsea, Tiemoue Bakayoko transferi için anlaşmaya vardı.


Tiemoue Bakayoko Süper Lig'e geliyor: Milan'dan Adana Demirspor'a - 3

Adana Demirspor'un Bakayoko ile sözleşme şartları için son kez bir araya gelinecek.


Tiemoue Bakayoko Süper Lig'e geliyor: Milan'dan Adana Demirspor'a - 4

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Bakayoko’nun 2018’de değeri 40 milyon euroya kadar çıkmıştı.


Tiemoue Bakayoko Süper Lig'e geliyor: Milan'dan Adana Demirspor'a - 5

28 yaşındaki yıldız 2021'de Chelsea'den 3 milyon euro kiralık bedeli ile Serie A ekibi Milan'a transfer olmuştu.

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