TikTok fenomeni Melissa Sloan'dan yıldız futbolcu Mason Mount'a tehdit

Chelsea'nin yıldızı Mason Mount, bu kez saha içi değil saha dışındaki olaylarla gündemde. 21 yaşındaki TikTok yayıncısı Orla Melissa Sloan, oyuncuyla 6 ay boyunca ilişki yaşadı. Biten ilişki sonrası Mount'un Sloan'ı engellemesi onu daha da kızdırdı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Melissa, futbolcuyu 21 farklı numaradan aradı ve tehdit mesajları attı.
Melissa'nın mesajlarında; "Benden özür dile, yoksa Devil Baby (Şeytan Bebek) adında yeni bir karakterle karşılaşırsın." ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Aynı TikTok yayıncısının sonrasında Mount'un takım arkadaşları Billy Gilmour ve Ben Chilwell'i de taciz ettiği ortaya çıktı. Mount ile Sloan'ın Chilwell'in ev partisinde tanışdığı belirtildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul eden Sloan'ın cezası, 20 Haziran günü belli olacak.