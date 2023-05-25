TikTok fenomeni Melissa Sloan'dan yıldız futbolcu Mason Mount'a tehdit

Chelsea'nin yıldızı Mason Mount, bu kez saha içi değil saha dışındaki olaylarla gündemde. 21 yaşındaki TikTok yayıncısı Orla Melissa Sloan, oyuncuyla 6 ay boyunca ilişki yaşadı. Biten ilişki sonrası Mount'un Sloan'ı engellemesi onu daha da kızdırdı.





