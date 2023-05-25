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TikTok fenomeni Melissa Sloan'dan yıldız futbolcu Mason Mount'a tehdit

Chelsea'nin yıldızı Mason Mount'un yaşadığı ilişki sonrası başı dertten kurtulmuyor. İngiltere'de gündem olan olayda TikTok yayıncısı Orla Melissa Sloan, yaşadıkları ilişki sonrası yıldız futbolcuya tehdit ve taciz mesajları gönderdi.

TikTok fenomeni Melissa Sloan'dan yıldız futbolcu Mason Mount'a tehdit - 1

Chelsea'nin yıldızı Mason Mount, bu kez saha içi değil saha dışındaki olaylarla gündemde. 21 yaşındaki TikTok yayıncısı Orla Melissa Sloan, oyuncuyla 6 ay boyunca ilişki yaşadı. Biten ilişki sonrası Mount'un Sloan'ı engellemesi onu daha da kızdırdı.


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TikTok fenomeni Melissa Sloan'dan yıldız futbolcu Mason Mount'a tehdit - 2

İngiliz basınında yer alan habere göre; Melissa, futbolcuyu 21 farklı numaradan aradı ve tehdit mesajları attı.


TikTok fenomeni Melissa Sloan'dan yıldız futbolcu Mason Mount'a tehdit - 3

Melissa'nın mesajlarında; "Benden özür dile, yoksa Devil Baby (Şeytan Bebek) adında yeni bir karakterle karşılaşırsın." ifadelerini kullandığı iddia edildi.


TikTok fenomeni Melissa Sloan'dan yıldız futbolcu Mason Mount'a tehdit - 4

Aynı TikTok yayıncısının sonrasında Mount'un takım arkadaşları Billy Gilmour ve Ben Chilwell'i de taciz ettiği ortaya çıktı. Mount ile Sloan'ın Chilwell'in ev partisinde tanışdığı belirtildi.


TikTok fenomeni Melissa Sloan'dan yıldız futbolcu Mason Mount'a tehdit - 5

Hakkındaki suçlamaları kabul eden Sloan'ın cezası, 20 Haziran günü belli olacak.

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