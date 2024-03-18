Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında

"O.B, Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S, K.M, O.O, E.T, ve A.A. yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S. ve B.T. yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir."