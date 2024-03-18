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Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler Fred ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle Süper Lig'deki deplasmanda galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Maçın ardından, sarı lacivertli futbolcular orta sahada galibiyet sevinci yaşarken ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi ve ortalık karıştı. Fenerbahçe kafilesi, karşılaşmadan yaklaşık 3 saat sonra Papara Park’tan ayrıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, maç sonrası olaylarla ilgili olarak 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 1

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

DEV MAÇTA 5 GOL

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Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 2

Gergin geçen maçın ardından sarı lacivertli futbolcular, sahanın ortasında galibiyeti kutlarken, ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi ve ortalık karıştı.

Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 3

Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.

Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 4

Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 5

FENERBAHÇE 3 SAAT SONRA STATDAN AYRILDI

Karşılaşma sonunda çıkan olaylardan dolayı bir süre güvenlik önlemleri nedeniyle statta bekletilen sarı-lacivertli kafile, otobüsle Papara Park'tan Trabzon Havalimanı'na çıkış yaptı.

Kafilenin güzergahtaki geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 6

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası yaşanan olaylarla ilgili 12 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 7

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde atan C.K'nin müsabaka esnasında tespit edilip, gözaltına alındığını ve hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 8

"Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç'nin kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu Passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın Passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır."

Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 9

"TARAFTARLARI HAVALİMANINA ÇAĞIRAN ŞAHISLAR YAKALANDI"

Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darbeden kişinin O.B. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 10

"O.B, Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S, K.M, O.O, E.T, ve A.A. yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S. ve B.T. yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır. Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir."

Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 11
Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 12
Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 13
Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 14
Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 15
Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 16
Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 17
Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 18
Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 19
Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 20
Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 21
Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 22
Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 23
Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 24
Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 25
Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 26
Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında - 27
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