Trabzon'da maç sonu saha karıştı: 12 kişi gözaltında
Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler Fred ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle Süper Lig'deki deplasmanda galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Maçın ardından, sarı lacivertli futbolcular orta sahada galibiyet sevinci yaşarken ev sahibi takım taraftarları sahaya girdi ve ortalık karıştı. Fenerbahçe kafilesi, karşılaşmadan yaklaşık 3 saat sonra Papara Park’tan ayrıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, maç sonrası olaylarla ilgili olarak 12 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.