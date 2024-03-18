Trabzon'da olaylı maç: Hukuki ve sportif cezalar kapıda! (Fenerbahçeli futbolcular ceza alabilir mi?)

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR 5-10 MAÇ ARASINDA CEZA ALABİLİR

"Futbolcular orada kendilerine saldırı olduğunda koruma şeklinde hareket etmelerine diyecek hiçbir şey yok" diyen Köse "Gördüğüm kadarıyla bazı Fenerbahçeli futbolcuların koruma iç güdüsü dışında bazı hareketleri olmuş gibi görünüyor. Bu durumda ilgili hüküm gereği saldırı fiilinden dolayı 5-10 maç ceza alma durumları söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.





