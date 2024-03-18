Trabzon'da olaylı maç: Hukuki ve sportif cezalar kapıda! (Fenerbahçeli futbolcular ceza alabilir mi?)
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşananların ardından kimlere, ne cezalar verileceği merakla bekleniyor. NTV'ye konuşan Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Alpay Köse'ye göre bazı Fenerbahçeli futbolcular da cezalandırılabilir. İşte taraftarlar ve futbolcular için ceza olasılıkları...
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşananların ardından cezalar kapıda. NTV yayınına katılan Spor Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Alpay Köse bazı Fenerbahçeli futbolcuların da ceza alabileceğini ifade etti.