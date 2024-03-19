Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz olaylı derbi sonrası konuştu: Tepkisiz kalamazdım

Böyle bir görüntüye dahil olmaktan büyük üzüntü duyduğunu anlatan Korkmaz, kamuoyunun gerçekleri bilmesi adına açıklama yapmasının elzem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben maç biter bitmez herhangi bir sorun yaşanmaması adına kendi futbolcularımızı soyunma odasına gönderdim ve sahada tek başıma kaldım. O esnada güvenlik görevlileri tarafından tamamen etkisiz hale getirilmiş ve yerde yatan bir insanın yüzüne tekme atıldığını görünce doğal bir reaksiyon göstererek duruma müdahale ettim. Her ne olursa olsun taraftarlarımızın sahaya girmesi büyük bir yanlıştı ancak tüm süreç boyunca tek amaçları tribünleri tahrik edip, ortamı germek ve olayları tırmandırmak olan bazı oyuncuların yaptıkları da görüntülerde mevcuttur."