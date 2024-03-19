Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz olaylı derbi sonrası konuştu: Tepkisiz kalamazdım
Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları maçta yaşanan olaylarla ilgili, "Yaşanan olaylar beni ne kadar üzse de karakterim gereği böyle bir durum karşısında tepkisiz kalamazdım. İnsani olarak yerdeki bir kişiye uygulanan şiddete reaksiyon gösterdim." dedi.
Trabzonspor yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz olaylı derbi sonrası konuştu.
Korkmaz, yaptığı açıklamada, maçta yaşananları tasvip etmediğini ve böyle bir olayla gündeme geldiği için üzgün olduğunu dile getirdi.