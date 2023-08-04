Trabzonspor yöneticisi Yazıcı: Siopis ve Koita oturdukları yerden para kazanmak istiyorlar

‘BAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK, ELİ KULAĞINDA’



Stat isim sponsorluğunun gecikme sebebi sorulan Yazıcı, “Sponsoru çözdük, hazır. Şaşıracağınız bir isim gelecek. Sosyal medyada konuşulan markaların dışında bir isim olacak. Bunu zamana yaymanın Trabzonspor’a büyük avantajı oldu. Trabzonspor taraftarının gurur duyacağı bir stat sponsorluğu olacak. Başkanımız Ertuğrul Doğan açıklayacak, eli kulağında. İsim ve stadımızla ilgili sorunumuz yok.” şeklinde yanıtladı.



‘OTURDUKLARI YERDEN PARA KAZANMAK İSTİYORLAR’



Futbolcu transferlerinin gecikme sebebinin, kadrodaki yabancı oyuncu şişkinliği ve mevcut bazı oyuncuların zorluk çıkartması nedeniyle olduğunu söyleyen Yazıcı, “Transferleri mutlaka yapmamızı gerekiyor. Bu bir gerçek ama Trabzonspor’un göndermesi gereken yabancılar var ve bunlardan dolayı bazı transferleri yapamıyoruz. Bazıları da sizin çok sevdiğiniz çocuklar, Siopis mesela. Koita’yı zaten biliyorsunuz. Bu çocuklardan dolayı bazı sıkıntılarımız var. Çok öncesinde yapılan imzalanan bazı şeyler var. Bunlar oturdukları yerden para kazanmak istiyorlar. Bunları göndereceğiz ama bunu yaparken Trabzonspor’un kasasından milyon eurolar çıkarmadan yapmaya çalışıyoruz.” dedi.





