Trabzonspor yöneticisi Yazıcı: Siopis ve Koita oturdukları yerden para kazanmak istiyorlar
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, "Trabzonspor’un göndermesi gereken yabancılar var ve bunlardan dolayı bazı transferleri yapamıyoruz. Bazıları da sizin çok sevdiğiniz çocuklar, Siopis mesela. Koita’yı zaten biliyorsunuz. Bu çocuklardan dolayı bazı sıkıntılarımız var. Çok öncesinde yapılan imzalanan bazı şeyler var. Bunlar oturdukları yerden para kazanmak istiyorlar. Bunları göndereceğiz ama bunu yaparken Trabzonspor’un kasasından milyon eurolar çıkarmadan yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Süper Lig’de yeni sezon çalışmaları devam eden Trabzonspor’un taraftarları, transferlerin gecikmesi ve beklentilerinin karşılanmaması nedeniyle tepki gösterdi. ‘#YaTransferYaİstifa’ başlığıyla gündem yaratan taraftarların gidişata yönelik merakını Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Birhan Emre Yazıcı giderdi. Bordo-mavili taraftarların sosyal medyada oluşturduğu sohbet odasına katılan Yazıcı, yönetici ve taraftar gözüyle tepkileri, takım ve kulüpteki durumu değerlendirdi.
‘HERKES MÜCADELE EDİYOR’
Taraftarların tepkilerini değerlendiren Birhan Emre Yazıcı, çalışmaların sürdüğünü söyleyip sabır ve anlayış istedi. Yönetimin tüm gücüyle ekonomik zorlukları aşmaya çalıştıklarına değinen Yazıcı, “Herkes inanılmaz derecede mücadele ediyor. Benim için gitmek çok kolay ama gittikten sonra kim gelecek ya da ne olacak? Şu an canhıraş bir grup insan Trabzonspor’un içinde bulunduğu bu zor süreci atlatmak için maddi ve manevi elinden ne geliyorsa yapıyor. Bu çabamıza lütfen ilgi gösterin” dedi.