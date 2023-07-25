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Transfer rekoru kırılacak mı? Kylian Mbappe için 1 milyar dolarlık çılgın teklif

Futbol tarihinin transfer rekoru, Kylian Mbappe için kırılabilir. Paris Saint Germain, Suudi Arabistan'dan 300 milyon euroluk teklif aldı. Al Hilal'in Fransız futbolcuya da yıllık 700 milyon euroluk teklif yapacağı iddia edildi.

Transfer rekoru kırılacak mı? Kylian Mbappe için 1 milyar dolarlık çılgın teklif - 1

Futbol tarihinin transfer rekoru, Kylian Mbappe ile kırılabilir.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Fransız yıldız için Paris Saint Germain'e 300 milyon euro ödemeye hazır. İddia, spor haberciliğinin prestijli markalarından hem The Athletic'te, hem de L'Equipe'te çıktı.

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Transfer rekoru kırılacak mı? Kylian Mbappe için 1 milyar dolarlık çılgın teklif - 2

Buna göre Fransız devi, Al Hilal'e Mbappe ile transfer görüşmelerine başlaması için izin verdi. Suudi ekibinin, Fransız futbolcuya da yıllık 700 milyon euroluk teklif yapacağı iddia edildi.

Transfer rekoru kırılacak mı? Kylian Mbappe için 1 milyar dolarlık çılgın teklif - 3

24 yaşındaki yıldız futbolcunun Paris Saint Germain'deki sözleşmesi haziran 2024'te tamamlanacak.  Mbappe'nin Real Madrid'e bonservis bedelsiz gitmek istediği biliniyor.

Transfer rekoru kırılacak mı? Kylian Mbappe için 1 milyar dolarlık çılgın teklif - 4

Fransız futbolcuyla bir diğer İspanyol devi Barcelona da yakından ilgileniyor. Ancak astronomik ücretler, transferin rotasını değiştirebilir.

Transfer rekoru kırılacak mı? Kylian Mbappe için 1 milyar dolarlık çılgın teklif - 5

Mevcut transfer rekoru, Paris Saint Germain'e ait.  Fransız ekibi, Neymar için Barcelona'ya 222 milyon euro ödemişti.

Transfer rekoru kırılacak mı? Kylian Mbappe için 1 milyar dolarlık çılgın teklif - 6

Mevcut kontrat rekoru ise yıllık 200 milyon euro ile Cristiano Ronaldo'ya ait.

Transfer rekoru kırılacak mı? Kylian Mbappe için 1 milyar dolarlık çılgın teklif - 7
Transfer rekoru kırılacak mı? Kylian Mbappe için 1 milyar dolarlık çılgın teklif - 8
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