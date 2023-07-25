Transfer rekoru kırılacak mı? Kylian Mbappe için 1 milyar dolarlık çılgın teklif
Futbol tarihinin transfer rekoru, Kylian Mbappe için kırılabilir. Paris Saint Germain, Suudi Arabistan'dan 300 milyon euroluk teklif aldı. Al Hilal'in Fransız futbolcuya da yıllık 700 milyon euroluk teklif yapacağı iddia edildi.
Futbol tarihinin transfer rekoru, Kylian Mbappe ile kırılabilir.
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Fransız yıldız için Paris Saint Germain'e 300 milyon euro ödemeye hazır. İddia, spor haberciliğinin prestijli markalarından hem The Athletic'te, hem de L'Equipe'te çıktı.