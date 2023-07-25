Transfer rekoru kırılacak mı? Kylian Mbappe için 1 milyar dolarlık çılgın teklif

Futbol tarihinin transfer rekoru, Kylian Mbappe ile kırılabilir.



Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Fransız yıldız için Paris Saint Germain'e 300 milyon euro ödemeye hazır. İddia, spor haberciliğinin prestijli markalarından hem The Athletic'te, hem de L'Equipe'te çıktı.