Tümör nedeniyle futbolu bıraktı, Muslera formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı

Ayak kemiğinde çıkan tümör nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan genç futbolcu, çok sevdiği Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın kendine hediye ettiği forma ile kramponları kanser hastası çocuklara destek olmak için satışa çıkarıyor.

Haberler - İHA 22.04.2022 - 11:59

Tümör nedeniyle futbolu bıraktı, Muslera formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı - 1

Yeni Malatyaspor'da oynarken sağ ayak fibula kemiğinde ortaya çıkan tümör nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Volkan Vural, çok sevdiği Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi 'nın kendine hediye ettiği forma ile kramponları kanser hastası çocuklara destek olmak için satışa çıkarıyor.

Vural, satışta elde edeceği geliri ise kanser hastası çocuklara bağışlayacak.

Tümör nedeniyle futbolu bıraktı, Muslera formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı - 2

MUSLERA İMZALI FORMA VE KRAMPON MORAL OLDU

Yakalandığı hastalık sonrası Muslera’nın hediyeleri ile çok mutlu olduğunu aktaran Volkan Vural, “ Yeni Malatyaspor altyapısına transfer oldum. Kısa bir süre sonra sağ fibula kemikte tümör çıktı. 1 yıl boyunca tedavi gördüm. Allah’a şükür atlattık. O süreçte Muslera, maç formasını, kramponunu imzalı bir şekilde yolladı. Çok mutlu oldum” dedi.

Tümör nedeniyle futbolu bıraktı, Muslera formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı - 3

Hastalığı sürecinde Muslera'nın kendisine hediye ettiği forma ve kramponu satarak kanser hastası çocuklara destek olmak istediğini belirten, Vural, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her çocuğun bayramı bana göre kanser hastası çocukların normal çocuklardan biraz daha mutlu olması gerekiyor. Böylesi güzel bir günde bu forma ve kramponun bulunduğu değerden daha fazlasına satılarak o çocukları mutlu etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Tümör nedeniyle futbolu bıraktı, Muslera formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı - 4

EN BÜYÜK HAYALİ YEŞİL SAHALARA DÖNMEK

En büyük hayalinin yeniden yeşil sahalara dönmek olduğunu ifade eden Vural, “Tek temennim ayağımdan olacağım operasyonunun başarılı geçmesi. Ayağımdaki platin çıktıktan sonra bir an önce antrenmanlara başlayıp fiziğimi güçlendirip futbol sahalarına tekrar geri dönmek istiyorum. Kendimi ispatlamak istiyorum” açıklamalarında bulundu.

Tümör nedeniyle futbolu bıraktı, Muslera formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı - 5

TEDAVİ SÜRECİNDE DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR

Hastalığının tedavi sürecinde destek olanlara da teşekkür eden Vural, "Başta Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, Türkiye’nin dört bir yanından futbol taraftarların hepsi destek mesajlarını iletti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu projeyi desteklemelerini istiyorum” diye konuştu.

Tümör nedeniyle futbolu bıraktı, Muslera formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı - 6
Tümör nedeniyle futbolu bıraktı, Muslera formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı - 7

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