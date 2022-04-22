Tümör nedeniyle futbolu bıraktı, Muslera formasını kanser hastaları için satışa çıkarttı

Hastalığı sürecinde Muslera'nın kendisine hediye ettiği forma ve kramponu satarak kanser hastası çocuklara destek olmak istediğini belirten, Vural, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her çocuğun bayramı bana göre kanser hastası çocukların normal çocuklardan biraz daha mutlu olması gerekiyor. Böylesi güzel bir günde bu forma ve kramponun bulunduğu değerden daha fazlasına satılarak o çocukları mutlu etmek istiyorum” şeklinde konuştu.