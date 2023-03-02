Türk futbolu Omuz Omuza: Depremzedeler için yardım gecesi (Kimler katıldı, ne kadar yardım yapıldı?)

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile depremzedelere destek için "Omuz Omuza" kampanyası başlatıldı. Spor kanallarından canlı yayınlanan kampanyaya kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcular da destek verdi.
Omuz Omuza kampanyası canlı yayınına bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3-13 Mart tarihlerinde oynanacak Spor Toto Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanacağını söyledi.
Kasapoğlu konuşmasında, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak liglerimizin yayıncısı beIN Medya Grubu'yla görüşme neticesinde, sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin önümüzdeki iki haftasında tüm futbol müsabakaları şifresiz herkese açık olacak. Bu projeye destek verenlere ve pozitif havayı oluşturan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi de federasyon olarak depremzedeler için düzenlenen "Omuz Omuza" kampanyasını 80 milyon liralık bağışla başlattıklarını söyledi.
Bugünün futbol dünyası için çok çok önemli bir gün olduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Bu kampanya çok büyük yıkıma bir nebze olsun merhem olacak. Bu bölgenin çok büyük ihtiyacı var. Biz de futbol ailesi olarak geçici, kalıcı barınma ihtiyacını gidermek için yola çıktık. Bu kampanyaya, Süper Lig takımları, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig takımları, profesyonel ve amatör tüm takımların başkanları, futbolcular, ekibin tüm paydaşları destek veriyor ve bundan sonra da destek bekliyoruz." dedi.
"Özellikle 'Omuz Omuza' kampanyamız için imkanı olan herkesi, bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyorum" diyen Büyükekşi sözlerine şöyle devam etti:
"Bu kampanyayla aramızdaki tüm renk farklarını bir kenara bırakıp tek amaç için buradayız. Yani 'Omuz Omuza'yız. Kimsenin, 'Daha önce yardım yaptım, şu an yapmama gerek yok' demesini istemiyoruz. İki hafta önce de kampanya oldu. Ama bu ihtiyaç maalesef hep devam edecek. Onun için ihtiyacımız büyüyor."
Büyükekşi, bir gecelik iş için bir araya gelmediklerini özellikle vurgulayarak devam ettiği konuşmasında, "Bugün bu kampanyanın başlangıcı, kampanya en az 6 ay daha devam edecek. Kampanyaya destek için birtakım özel maçlar yapacağız. Biliyorsunuz 10 Haziran'da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali yapılacak. O zamana kadar birçok farklı organizasyon da yaparak kampanyaya yeni gelirler için çabalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Kampanya için düzenlenen canlı yayına A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörleri de katıldı
Stefan Kuntz, "Elimizden gelen desteği sağlamak istiyoruz. Ben hep bahsediyorum; Türkiye benim ikinci evim" diye konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da "Türk insanının şu anda paylaştığı duyguları ben de paylaşıyorum. Gerçekten bu trajedi, asrın felaketi. Büyük Türk Milleti'nin ayağa kalktığını gördüm. Birlik olmaları çok güzeldi. Çok insan hayatını kaybetti. Ama artık geleceği ve ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Türk insanını, büyük dayanışma ve birlik içinde gördüm. Bunun için tebrik ediyorum. Kayıpları geri getiremeyiz ama gelecek için çok iyi şeyler yapabiliriz." şeklinde konuştu.
Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim ise "Bu ülkeye, bu memlekete borcumuz var. Sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Birlikteliğe ihtiyacımız var. Hiç kuşku yok ki, her zamankinden daha çok bilime, vizyona ve emeğe ihtiyacımız var. Afet bölgesindeki gençlerimiz ve çocuklarımız için bazı şeyler düşünmeliyiz. TFF'nin başkanlığında, tüm devlet kurumları dahil olmak üzere, akademisyen ve Türkiye'nin köklü üniversiteleriyle birlikte; BESYÖ ve spor bilimleri okuyan öğrencilerin stajlarını deprem bölgesinde, bizimle yapması taraftarıyım. Bu iş için soyunmaya her saniye hazırım. Sporun ve futbolun birleştirici gücünü sonuna kadar kullanmalıyız. Yeni bir şeyler üretmeliyiz. Bir gencin, çocuğun sporla nasıl değişeceğinden anlarım. Hayatım boyunca gençlere dokunan bir insan olarak, bunun acil olarak devletin tüm kademelerinde başlamasından yanayım." dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray olarak buradan bir çağrı yapıyorum. Orada yaşananları gördükten sonra bizim ne katkı verebileceğimizi konuştuk. Biz Galatasaray olarak diyoruz ki, 'Bizim 30 milyon taraftarımız var'. Bütün Galatasaraylılara çağrı yapıyorum. Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.
Özbek, "Galatasaray olarak, bakanla konuştuk ve bölgeye 250 tane kalıcı konut yapacağız. Proje çalışmaları yapılıyor. 250 konut dediğiniz zaman 500 milyon TL ediyor." sözlerini kullandı.
Yardım kampanyasına katılan isimlerden biri de Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ydi.
Çebi, "Milli Eğitim Bakanı ile yapmış olduğum görüşmede okul adı altında destek istediklerini söylediler. Bunu Omuz Omuza kampanyası içerisinde yürütmek istiyoruz. Deprem bölgesine okul konusuna da dikkat çekmeliyiz. 6 adet okul yapacağız." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de "Yaraları sarmak için milletimizin büyüklüğünü tekrar gördük. Türkiye Omuz Omuza tek yürek. Son maçımızda çocuklarımıza gönderilen oyuncakların tüm dünyaya etkisi olduğuna inanıyorum. Bunun uzun soluklu bir hizmet yarışı olduğunu düşünüyorum. Acımızın çok büyük olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.
Yardım kampanyasına katılan isimlerden biri olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, duygularını paylaştı.
Demirel, "Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişiyi tanıdıysam yarısına yakınını kaybettim. Geride kalanların çoğu ya ailesini, ya eşini, ya geçmişini, ya geleceğini kaybetti. Başta mesai arkadaşım Taner Savut'a, Atsu'ya ve personelimize baş sağlığı diliyorum. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi. Ailelerinden özür diliyorum." dedi.
Gökhan Zan, "Artık önümüze umutlu bakamamız gerektiğini düşünüyorum. Volkan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Tam bir Hataylı gibi Hatay'ı sahiplendi. Şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsın Volkan Demirel. Düşünebiliyor musunuz 1.5 dakika içerisinde aileniz, akrabalarınız, tarihiniz, bir şehir yok oluyor. Bu yüzden Hatay sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün değil, 86 milyonun şahsi meselesidir." ifadelerini kullandı.
Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
Mbappe, "Bu gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyüktü. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcu, "İnsanların, çocukların hayalleri çok önemlidir. Tüm imkanlarımı, çocukların hayallerini gerçekleştirmek için kullanıyorum. Bunu Türkiye için de yapacağım. Pek çok çocuğu tekrar güldürebiliriz." dedi. Mbappe, yayın sonrasında ise kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Mbappe, paylaşımında Türkiye'ye saygılarını sundu.
Paris Saint-Germain Kulübü ve beIN Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi, kampanya gecesine telefonla bağlandı.
Depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunan Nasser Al-Khelaifi, "Biz de elimizden gelen yardımı yapmaya devam ediyoruz. Çok büyük kayıplar var. Bu kampanyayla ne kadar büyük bir yardım yaptığınızı saygıyla izliyorum. Sizi ailemiz olarak görüyoruz. Sizin için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah çok daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Sizinle birlikteyiz, dualarımız sizinle."
Bu arada Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlığını yaptığı kurumların kampanyaya yaklaşık 50 milyon lira bağışta bulunduğu açıklandı.
Kampanyada saat 23.40 itibarıyla 400 milyon liradan fazla bağış toplandı.