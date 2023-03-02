Türk futbolu Omuz Omuza: Depremzedeler için yardım gecesi (Kimler katıldı, ne kadar yardım yapıldı?)

KAMPANYA 6 AY SÜRECEK

"Özellikle 'Omuz Omuza' kampanyamız için imkanı olan herkesi, bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyorum" diyen Büyükekşi sözlerine şöyle devam etti:

"Bu kampanyayla aramızdaki tüm renk farklarını bir kenara bırakıp tek amaç için buradayız. Yani 'Omuz Omuza'yız. Kimsenin, 'Daha önce yardım yaptım, şu an yapmama gerek yok' demesini istemiyoruz. İki hafta önce de kampanya oldu. Ama bu ihtiyaç maalesef hep devam edecek. Onun için ihtiyacımız büyüyor."

Büyükekşi, bir gecelik iş için bir araya gelmediklerini özellikle vurgulayarak devam ettiği konuşmasında, "Bugün bu kampanyanın başlangıcı, kampanya en az 6 ay daha devam edecek. Kampanyaya destek için birtakım özel maçlar yapacağız. Biliyorsunuz 10 Haziran'da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali yapılacak. O zamana kadar birçok farklı organizasyon da yaparak kampanyaya yeni gelirler için çabalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.