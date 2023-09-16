Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım
Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti. Şimdi ise tüm gözler ikinci maçta yani Türkiye-Bulgaristan voleybol maçında olacak. Komşu ülke Bulgaristan'ın milli takımıyla yapılacak maçın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Filenin Sultanları, grup maçlarında dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. Ay yıldızlılar gruptaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. İşte, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçına dair tüm bilgiler...