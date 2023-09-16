Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım

Filenin Sultanları, grup maçlarında dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. Ay yıldızlılar gruptaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. İşte, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçına dair tüm bilgiler...