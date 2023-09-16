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Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım

Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerine galibiyetle başladı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Porto Riko'yu 3-0 mağlup etti. Şimdi ise tüm gözler ikinci maçta yani Türkiye-Bulgaristan voleybol maçında olacak. Komşu ülke Bulgaristan'ın milli takımıyla yapılacak maçın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım - 1

Filenin Sultanları, grup maçlarında dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. Ay yıldızlılar gruptaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. İşte, Türkiye-Bulgaristan voleybol maçına dair tüm bilgiler...

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Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım - 2

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı 17 Eylül'de yapılacak.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak maç, (TSİ) 07.00'de başlayacak.

TSİ 07.00'deki mücadele TRT Spor ekranlarında olacak.

Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım - 3

İLK MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmaya "tutuk" başlayan Filenin Sultanları, ilk sette 14-13 öne geçti. Seti 25-19 kazanan milli takım, maçın sonuna kadar rakibinden üstün oyun sergiledi ve ikinci seti 25-16, final setini de 25-14 alarak sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Millilerden Ebar Karakurt 16, Vargas da 15 sayı galibiyete katkıda bulundu.

Türkiye-Bulgaristan voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın maçına geri sayım - 4

ELEMELER ÜÇ ÜLKEDE OYNANIYOR

Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaşıyor.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu (Çin): Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna

B Grubu (Japonya): Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru

C Grubu (Polonya): Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD.

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