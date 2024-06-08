Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele edecek
Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile mücadele edecek.1996'dan bu yana Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren milliler, bu turnuvada gruptan çıkma hedefiyle sahaya çıkacak. Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve genç yeteneklerin önderliğinde Türkiye, Almanya'da tarih yazmayı amaçlıyor.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu kez gruptan çıkmak istiyor.
Turnuvaya ilk kez 1996'da katılan ve grup aşamasında mücadele eden milliler, 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2016 ve 2020'deki son iki şampiyonada ise gruptan çıkamadı.
Şampiyonada F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek Türkiye'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle: