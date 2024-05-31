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Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman? Milli takım maç tarihleri

A Milli Futbol Takımı'nın mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) kısa bir zaman kaldı. Almanya'daki 10 şehirde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak. Peki, Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman?

Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman? Milli takım maç tarihleri - 1

EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek, A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı. Milli takımımız ilk maçını ise Gürcistan ile yapacak. İşte, Türkiye-Gürcistan maçı tarihi...

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Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman? Milli takım maç tarihleri - 2

Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman? Milli takım maç tarihleri - 3

EURO 2024'TE MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

18 Haziran Salı:

Türkiye-Gürcistan (Dortmund)

22 Haziran Cumartesi:

Türkiye-Portekiz (Dortmund)

26 Haziran Çarşamba:

Çekya-Türkiye (Hamburg)

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