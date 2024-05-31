Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman? Milli takım maç tarihleri
A Milli Futbol Takımı'nın mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) kısa bir zaman kaldı. Almanya'daki 10 şehirde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak. Peki, Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman?
EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek, A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı. Milli takımımız ilk maçını ise Gürcistan ile yapacak. İşte, Türkiye-Gürcistan maçı tarihi...