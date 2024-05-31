Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman? Milli takım maç tarihleri

EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek, A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı. Milli takımımız ilk maçını ise Gürcistan ile yapacak. İşte, Türkiye-Gürcistan maçı tarihi...