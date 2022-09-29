Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası)

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu akşam Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda oynanan 3 maçın 2'sini kazanan ve sadece Tayland'a yenilen Milli Takım bu akşam kazanıp rahatlamak istiyor. Peki, Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Takım, grubundaki dördüncü maçında 29 Eylül Perşembe günü (bu akşam) Polonya'nın Gdansk kentinde TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.
Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.
Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-21 kaybeden milliler, sonraki iki seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.
Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-21 kaybeden milliler, sonraki iki seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.
FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ederek ikinci galibiyetini alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptan lider çıkmayı hedefliyor.
Milliler bu akşam Hırvatistan'ı da yenerek gruplardaki üçüncü galibiyeti alma peşinde.
Türkiye'nin 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu. Kadro şu şekilde;
Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.