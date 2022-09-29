Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası)

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu akşam Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda oynanan 3 maçın 2'sini kazanan ve sadece Tayland'a yenilen Milli Takım bu akşam kazanıp rahatlamak istiyor. Peki, Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?