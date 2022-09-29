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Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında bu akşam Hırvatistan ile mücadele edecek. Grubun zayıf halkası olan Hırvatistan'ı yenerek 3'üncü galibiyetini almak isteyen Türkiye A Milli Takım, gruplardan lider olarak çıkmak istiyor. Peki, Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 1

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası B Grubu dördüncü maçında, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu akşam Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. B Grubu'nda oynanan 3 maçın 2'sini kazanan ve sadece Tayland'a yenilen Milli Takım bu akşam kazanıp rahatlamak istiyor. Peki, Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 2

TÜRKİYE-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Takım, grubundaki dördüncü maçında 29 Eylül Perşembe günü (bu akşam) Polonya'nın Gdansk kentinde TSİ 18.30'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 3

TÜRKİYE, DOMİNİK'İ SON SETTE DEVİRDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-21 kaybeden milliler, sonraki iki seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 4

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 yendi.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakada ilk seti 25-21 kaybeden milliler, sonraki iki seti 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 5

MİLLİ TAKIM ÜÇÜNCÜ GALİBİYETİN PEŞİNDE

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup ederek ikinci galibiyetini alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptan lider çıkmayı hedefliyor.

Milliler bu akşam Hırvatistan'ı da yenerek gruplardaki üçüncü galibiyeti alma peşinde.

Türkiye-Hırvatistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası) - 6

TÜRKİYE'NİN DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

Türkiye'nin 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası kadrosu belli oldu. Kadro şu şekilde;

Simge Aköz, Cansu Özbay, Saliha Şahin, Hande Baladın, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Meryem Boz, Eda Erdem, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Aylin Acar, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt.

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