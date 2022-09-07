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Türkiye-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022)

Türkiye A Milli Takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bugün İspanya ile karşı karşıya gelecek. EuroBasket 2022 A Grubu 5'inci maçında millilerimiz zorlu rakibi İspanya'yı da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 07.09.2022 - 09:58

Türkiye-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022) - 1

2022 Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Basketbol Takımımız bugün ile A Grubu'nda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, galip gelmesi halinde Berlin'e grup lideri olarak gitmeyi garantileyecek. Peki, Türkiye-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022) - 2

MİLLİLER SON MAÇTA BELÇİKA'YI RAHAT GEÇTİ

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika'yı 78-63'lük skorla yenerek 3. galibiyetini elde etti.

Türkiye-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022) - 3

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu beşinci maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız 7 Eylül Salı günü İspanya ile karşılaşacak.

Saat 14.30'da başlayacak olan mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022) - 4

SON 16 TURUNA YÜKSELMEYİ GARANTİLEYEN TAKIMLAR

Gruplarda şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından İspanya, Türkiye, Fransa, Almanya, Slovenya, Yunanistan, Ukrayna, Polonya, Sırbistan ve Finlandiya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te maçları oynanan A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, bugün Belçika ile yaptığı müsabakayı 78-63 kazanarak grupta üçüncü galibiyetini elde etti.

Türkiye-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022) - 5

Grupta oynanan günün ikinci maçında İspanya'nın Karadağ'ı 82-65 yenmesiyle ay-yıldızlı takım, şampiyonada son 16 turu vizesi aldı.

Dört takımın tur atlayacağı grupta bugün yapılan iki maç sonucunda Türkiye ve İspanya üçer galibiyete ulaşırken, mağlup ettikleri Belçika ve Karadağ ise ikişer galibiyette kaldı.

Türkiye-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022) - 6

TÜRKİYE'NİN AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇLARI NTV'DE!

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları 1 Eylül'de başladı. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız bugün İspanya karşısında gruplardaki beşinci maçına çıkacak.

Türkiye'nin şampiyonadaki tüm maçları NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Türkiye-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022) - 7

BUGÜN 2 GRUPTA 6 MAÇ OYNANACAK

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası, A ve B gruplarında bugün oynanacak 6 karşılaşmayla devam edecek.

Maçların programı şöyle:

14.30 Türkiye-İspanya

15.30 Litvanya-Bosna Hersek

17.15 Bulgaristan-Belçika

18.15 Fransa-Slovenya

20.00 Gürcistan-Karadağ

21.30 Macaristan-Almanya

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