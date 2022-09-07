Türkiye-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022)

Haberler - ntv.com.tr 07.09.2022 - 09:58
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika'yı 78-63'lük skorla yenerek 3. galibiyetini elde etti.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu beşinci maçında Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız 7 Eylül Salı günü İspanya ile karşılaşacak.
Saat 14.30'da başlayacak olan mücadele NTV'den canlı olarak yayınlanacak.
Gruplarda şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından İspanya, Türkiye, Fransa, Almanya, Slovenya, Yunanistan, Ukrayna, Polonya, Sırbistan ve Finlandiya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te maçları oynanan A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, bugün Belçika ile yaptığı müsabakayı 78-63 kazanarak grupta üçüncü galibiyetini elde etti.
Grupta oynanan günün ikinci maçında İspanya'nın Karadağ'ı 82-65 yenmesiyle ay-yıldızlı takım, şampiyonada son 16 turu vizesi aldı.
Dört takımın tur atlayacağı grupta bugün yapılan iki maç sonucunda Türkiye ve İspanya üçer galibiyete ulaşırken, mağlup ettikleri Belçika ve Karadağ ise ikişer galibiyette kaldı.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları 1 Eylül'de başladı. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımımız bugün İspanya karşısında gruplardaki beşinci maçına çıkacak.
Türkiye'nin şampiyonadaki tüm maçları NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası, A ve B gruplarında bugün oynanacak 6 karşılaşmayla devam edecek.
Maçların programı şöyle:
14.30 Türkiye-İspanya
15.30 Litvanya-Bosna Hersek
17.15 Bulgaristan-Belçika
18.15 Fransa-Slovenya
20.00 Gürcistan-Karadağ
21.30 Macaristan-Almanya