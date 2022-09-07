Türkiye-İspanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EuroBasket 2022)

SON 16 TURUNA YÜKSELMEYİ GARANTİLEYEN TAKIMLAR

Gruplarda şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından İspanya, Türkiye, Fransa, Almanya, Slovenya, Yunanistan, Ukrayna, Polonya, Sırbistan ve Finlandiya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.



Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te maçları oynanan A Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, bugün Belçika ile yaptığı müsabakayı 78-63 kazanarak grupta üçüncü galibiyetini elde etti.