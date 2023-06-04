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Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nı üçer altın ve bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamlayan Türkiye, tarihi başarılara imza attı. Milliler, ilk defa takım halinde dünya şampiyonluğu elde etti

Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu - 1

Azerbaycan'da düzenlenen 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde kadınlarda zirvede yer alırken, erkeklerde üçüncü oldu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu - 2

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 45 ülkeden 949 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu - 3

Tekvando branşında tarihinin en iyi Dünya Şampiyonası performansını gösteren Türkiye, önemli başarılara imza attı.

Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu - 4

Milli sporcular, şampiyonayı üçer altın ve bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlı tekvandocular, tarihte ilk kez bir Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu - 5

Tarihi sonuçlara imza atan milli sporcuların başarısı takım sıralamasına da yansıdı.

Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu - 6

Merve Dinçel ve Nafia Kuş'la altın, Hatice Kübra İlgün ile bronz madalya kazanan Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu. Türkiye, böylece tarihinde ilk defa takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Merve Dinçel (sol 2) ve Nafia Kuş'la (solda) altın, Hatice Kübra İlgün (sağda)

Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu - 7

Hakan Reçber'le altın, Görkem Polat ve Emre Kutalmış Ateşli ile bronz madalyanın sahibi olan Erkek Milli Takımı ise dünya üçüncülüğünü elde etti.

Hakan Reçber (ortada), Merve Dinçel (solda) ve Nafia Kuş (sağda), 

Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu - 8

ALİ ŞAHİN VE MERVE DİNÇEL'E ÖDÜL

Türkiye Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, 2023 Dünya Tekvando Şampiyonası'nın en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Altın madalya kazanan Merve Dinçel de kadınlarda şampiyonanın en değerli sporcusu ödülünün sahibi oldu.

Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu - 9

Bakü'deki şampiyonanın dördüncü gününde Kuş ile Reçber'in karşılaşmalarını Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da izledi.

Bağcı (sağda), müsabaka sonrasında sporcularla bir araya gelerek, tebriklerini iletti. 

Şampiyonada altın madalya kazanan Nafia Kuş (sol 2) ve Hakan Reçber (sağ 2)

Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu - 10
Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu - 11

Altın madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş, gözyaşlarına boğuldu.

Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu - 12
Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu - 13
Türkiye Kadın Tekvando Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu - 14
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