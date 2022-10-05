Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası)

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası 2. Tur F Grubu maçında bu akşam Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu akşam Kanada ile kozlarını paylaşacak. F Grubuna Almanya galibiyetiyle başlayan Milli Takım bu akşam Kanada'yı da yenip yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 yendi
Polonya'nın Lodz kentinde oynanan müsabakaya iyi başlamayan milliler, maçın başlarında servis karşılamakta sorun yaşadı. Mücadelede beş sayıya kadar çıkan farkı, Hande Baladın ve Saliha Şahin'in etkili oyunuyla eriten milliler, ilk seti 25-21 kazandı.
İkinci sette de dört sayı geri düşmesine rağmen, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay ve Zehra Güneş'in sayılarıyla öne geçen milliler, ikinci seti 25-18 önde tamamladı.
Maç boyunca geriden gelmesini bilen milli takım, son sette de aynı durumu yaşamasına rağmen seti 25-21 ve maçtan 3-0 galip ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ikinci maçında bu akşam Kanada ile mücadele edecek. Mücadele TSİ 18.30'da başlayacak.
Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
B Grubu'nun lideri olarak son 16'ya yükselen milliler, 2. turda F Grubu'nda yer aldı. "Filenin Sultanları" bu grupta ABD, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile mücadele edecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımının maç programı şu şekilde:
4 Ekim Salı:
20.00 Türkiye-Almanya
5 Ekim Çarşamba:
18.30 Türkiye-Kanada
7 Ekim Cuma:
18.30 ABD-Türkiye
8 Ekim Cumartesi:
18.30 Sırbistan-Türkiye
Ay-yıldızlılar, 2. tur karşılaşmalarının ardından grupta ilk 4'e girmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.