Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları galibiyet için sahada

"Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı B Grubu maçlarında dünya sıralamasında 7'nci basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. İşte, Türkiye-Porto Riko voleybol maçına dair bilgiler...