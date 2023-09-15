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Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları galibiyet için sahada

"Filenin Sultanları" olimpiyat yolunda ilk maçına çıkacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçını Porto Riko ile oynayacak. Müsabakaya kısa bir zaman kala, heyecan dolu maçın saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları galibiyet için sahada - 1

"Filenin Sultanları", 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı B Grubu maçlarında dünya sıralamasında 7'nci basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve dünya 5'incisi Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. İşte, Türkiye-Porto Riko voleybol maçına dair bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları galibiyet için sahada - 2

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye-Porto Riko voleybol maçı 16 Eylül'de yapılacak. Müsabaka TSİ 07:00'da başlayacak.

Müsabakanın TRT Spor ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları galibiyet için sahada - 3

MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI

Milli takımın olimpiyat elemelerindeki maç programı şu şekilde:

16 Eylül:

07.00 Türkiye-Porto Riko

17 Eylül:

07.00 Türkiye-Bulgaristan

19 Eylül:

07.00 Türkiye-Peru

20 Eylül:

07.00 Türkiye-Arjantin

22 Eylül:

10.00 Türkiye-Brezilya

23 Eylül:

13.30 Türkiye-Japonya

24 Eylül:

10.00 Türkiye-Belçika

Türkiye-Porto Riko voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları galibiyet için sahada - 4

OLİMPİYATLARA NASIL KATILIM SAĞLANACAK?


Olimpiyat oyunları elemeleri sonucunda gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Elemelerde gruplarında ilk 2'ye giremeyen ekiplerin "olimpiyat umutları" 2024 Milletler Ligi mücadelesinde devam edecek.

Filenin Sultanları'nın şampiyon tamamlayarak dünya "1" numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi sonucunda oluşacak 2024 yılı sıralamasında "ilk 5"e giren ülkeler de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak 12 ülkenin arasında yer alacak.

Fransa, ev sahibi kontenjanından olimpiyat oyunlarına direkt katılacak.

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