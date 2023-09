Türkiye-Sırbistan final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları final maçının kanal bilgisi

BAŞANTRENÖR MAÇ SONU KONUŞTU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iyi oyunculara sahip iki takım arasında güzel bir maçın oynandığını söyledi.



Stres dolu bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Santarelli, "Böyle bir atmosferde inanılmaz bir taraftar önünde oynamak harikaydı. Maç içinde bazı zor anlar yaşadık ama asla pes etmedik. İtalya'nın harika bir takım olduğunu biliyorduk. Limitlerimizi zorladık ve galibiyet için savaştık. Bu maçı kazanmayı ve final oynamayı hak ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Santarelli, kendisi için ise bir rüyanın gerçekleştiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Geçen yaz Sırbistan Milli Takımı'nın başındaydım. Şimdi buradayım. Adeta bir peri masalı. Finalde oynayacağımız için mutluyum. Bence Polonya, İtalya ve Sırbistan, hepsi de sonuna kadar gitmeyi hak etti. Her maçta sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini söylüyorum. Her maç ayrı bir savaş. Şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Ancak finalde daha fazla mücadele etmeliyiz."