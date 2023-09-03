Türkiye-Sırbistan final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları final maçının kanal bilgisi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde bugün Sırbistan ile karşılaşacak. Filenin Sultanları", resmi maçlarda üst üste 14 maçtır yenilmiyor. Peki, Türkiye-Sırbistan final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Filenin Sultanları final maçının kanal bilgisi
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda finalde Hollanda'yı eleyen Sırbistan ile rakip oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda yarı final maçında İtalya’yı müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 mağlup ederek finale yükselmişti. İşte, Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası final maçı hakkında tüm ayrıntılar...