Türkiye taraftarlık raporu açıklandı

EN ÇOK TAKİP EDİLEN YABANCI KULÜP REAL MADRİD

"Sempati duyduğunuz ya da takip ettiğiniz yabancı bir takım var mı?" sorusuna taraftarların verdikleri yanıtlar arasında Real Madrid yüzde 17,9 oranla ilk sırada yer almıştır. İspanyol temsilcisini yüzde 16,9 ile Barcelona takip ederken, Türk taraftarların en çok takip ettiği yabancı futbol takımı sıralamasında 3 numarada yüzde 11,6 yüzdelik oranla Manchester United yer aldı. United’ı Bayern Münih, Manchester City, Paris Saint-Germain ve Chelsea kulüpleri takip etti. İtalyan temsilcileri arasında ise ilk sırada ise Juventus yer aldı.

Verilen yanıtların yüzdesel oranlarına bakıldığında, Türk taraftarların kendi ligi dışında en çok La Liga ve Premier Lig’i takip ettiği gözlemlendi.