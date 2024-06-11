Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Voleybol Milletler Ligi)
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Tayland ile kozlarını paylaşacak. Hong Kong'da gerçekleştirilecek 3. hafta etabında, 18 puanla 5. sırada bulunan Filenin Sultanları, Tayland'ı yenerek puan tablosunda yükselmek istiyor. Peki, Türkiye-Tayland maçı voleybol ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta ilk maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Filenin Sultanları 3. hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek. Peki, Türkiye-Tayland maçı voleybol ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?