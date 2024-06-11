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Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Voleybol Milletler Ligi)

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Tayland ile kozlarını paylaşacak. Hong Kong'da gerçekleştirilecek 3. hafta etabında, 18 puanla 5. sırada bulunan Filenin Sultanları, Tayland'ı yenerek puan tablosunda yükselmek istiyor. Peki, Türkiye-Tayland maçı voleybol ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Voleybol Milletler Ligi) - 1

FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta ilk maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Filenin Sultanları 3. hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek. Peki, Türkiye-Tayland maçı voleybol ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Voleybol Milletler Ligi) - 2

TÜRKİYE-TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da gerçekleştirilecek FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta mücadelesinde ilk maçını yarın Tayland ile yapacak.

Hong Kong Coliseum'da oynanacak mücadele saat 12.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Voleybol Milletler Ligi) - 3

ZEHRA GÜNEŞ YOK

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) Hong Kong'da düzenlenecek 3. hafta mücadelesinde ilk maçına yarın çıkacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıkladığı milli takım kadrosunda tedavisi devam eden milli orta oyuncu Zehra Güneş, yer almadı.

VNL'nin 3. haftasında milli takımda pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş, görev yapacak.

Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Voleybol Milletler Ligi) - 4

MİLLİLER 18 PUANLA 5. SIRADA

Bu etapta Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak "Filenin Sultanları", organizasyonda 8 maçta 6 galibiyet elde etti.

8 maçın sonunda topladığı 18 puanla 5. sırada bulunan milliler, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı elde edecek.

Türkiye-Tayland voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIVB Voleybol Milletler Ligi) - 5

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

Ay-yıldızlıların, VNL'in üçüncü ve son haftasında yapacağı maçların programı şöyle:

12 Haziran Çarşamba:

12.00 Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye-Brezilya

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