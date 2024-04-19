Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? (19 Nisan 2024 UEFA ülkeler sıralaması)
Fenerbahçe, Avrupa macerasında Yunan temsilcisi Olympiakos'a penaltı atışları sonrası mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Ancak Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti. İşte ayrıntılar ve UEFA ülke puanında son durum...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında, deplasmanda 3-2 yenildiği Yunanistan ekibi Olympiakos'a normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 kaybederek elendi.
Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.
Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.
İşte UEFA ülke puanında güncel durum...