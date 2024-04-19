Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? (19 Nisan 2024 UEFA ülkeler sıralaması)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında, deplasmanda 3-2 yenildiği Yunanistan ekibi Olympiakos'a normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışları sonucunda 3-2 kaybederek elendi.



Viktoria Plzen'in UEFA Konferans Ligi'nden elenmesiyle Çekya'nın Avrupa'da takımı kalmadı ve Türkiye'nin, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 9. sırada bitirmesi kesinleşti.

Süper Lig 2024-25 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Lig ikincisi ise gruplara kalabilmek için 2 eleme turu oynayacak.

İşte UEFA ülke puanında güncel durum...