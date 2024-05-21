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UEFA Avrupa Ligi final maçı tarihi: Bayer Leverkusen-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için Dublin'de karşı karşıya gelecek. Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupası sahibini buluyor. Peki, Bayer Leverkusen-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi final maçı tarihi: Bayer Leverkusen-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak final maçında İtalyan ekibi Atalanta ilk, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ikinci kupayı hedefliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için İrlan'da mücadele edecek. İşte, UEFA Avrupa Ligi final maçına dair bilgiler...

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UEFA Avrupa Ligi final maçı tarihi: Bayer Leverkusen-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen-Atalanta maçı, 22 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.


Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı ve TSİ 22.00'de başlayacak final müsabakası, TV8 ile Exxen'den canlı yayımlanacak.

Finalin oynanacağı 51.711 bin kişi kapasiteli Dublin Arena, 2010 yılında açıldı. Dublin Arena, 2011 yılında Porto'nun Braga'yı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı.

UEFA Avrupa Ligi final maçı tarihi: Bayer Leverkusen-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

ORGANİZASYONUN TARİHÇESİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.

UEFA Kupası adını 1971-1972 sezonundan itibaren alan organizasyon, 2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenleniyor.

Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip oldu.

Kupayı toplamda 7 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi final maçı tarihi: Bayer Leverkusen-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:

7 kez: Sevilla (İspanya)

3 kez: Juventus, Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)

2 kez: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)

1 kez: Galatasaray (Türkiye), Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova, Zenit (Rusya), Napoli (İtalya), PSV (Hollanda), Valencia, Villarreal (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester United, Ipswich Town (İngiltere)

UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımına penaltılar sonucu 4-1 üstünlük sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.

UEFA Avrupa Ligi final maçı tarihi: Bayer Leverkusen-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

ATALANTA FİNALE NASIL GELDİ?

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın Almanya'nın Bayer Leverkusen takımıyla karşılaşacak İtalyan ekibi Atalanta, Avrupa kupalarındaki ilk finalinden şampiyonlukla ayrılmayı hedefliyor.

Dublin yolunda 12 maç oynayan Atalanta, sahadan 7 galibiyet, 4 beraberlikle ayrılırken, tek mağlubiyetini çeyrek finalde Liverpool'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

Sporting, Sturm Graz ve Rakow ile D Grubu'nda yer alan mavi-siyahlılar, 14 puanla grup lideri olarak son 16 turu biletini aldı.

Bu turda bir kez daha eşleştiği Portekiz temsilcisi Sporting'i eleyen Atalanta, çeyrek finalde karşı karşıya geldiği Liverpool'u Anfiled Road Stadı'nda 3-0 mağlup ederek sezonun sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

Liverpool'u çeyrek finalde kupa dışına iten Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri, yarı finalde de Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı eleyerek tarihinin ilk Avrupa kupası finaline adını yazdırdı.

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