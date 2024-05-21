UEFA Avrupa Ligi final maçı tarihi: Bayer Leverkusen-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için Dublin'de karşı karşıya gelecek. Futbolda daha önce UEFA Kupası, sonrasında UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupası sahibini buluyor. Peki, Bayer Leverkusen-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak final maçında İtalyan ekibi Atalanta ilk, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ikinci kupayı hedefliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için İrlan'da mücadele edecek. İşte, UEFA Avrupa Ligi final maçına dair bilgiler...