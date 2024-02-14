UEFA Avrupa Ligi | Galatasaray, Sparta Prag'ı konuk edecek
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 15 Şubat'ta (Yarın) Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak son 16 play-off turu ilk maçı, saat 20.45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi | Galatasaray, Sparta Prag'ı konuk edecek.
RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, EXXEN platformundan yayınlanacak.
Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak.