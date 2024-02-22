UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
(Galatasaray'ın muhtemel rakipleri)
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Galatasaraylı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Bu akşam Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, rakibi karşısında alacağı her türlü beraberlik ve galibiyette tur atlayan taraf olacak ve adını son 16 turuna yazdıracak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Galatasaray bu akşam Sparta Prag karşısında tur atlaması halinde yapılacak Avrupa Ligi kura çekiminde rakibini öğrenecek. Futbolseverler ise kura çekimi için tarih bilgisi sorguluyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?