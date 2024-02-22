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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
(Galatasaray'ın muhtemel rakipleri)

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ne zaman yapılacağı, Galatasaraylı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Bu akşam Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, rakibi karşısında alacağı her türlü beraberlik ve galibiyette tur atlayan taraf olacak ve adını son 16 turuna yazdıracak. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Galatasaray'ın muhtemel rakipleri) - 1

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Galatasaray bu akşam Sparta Prag karşısında tur atlaması halinde yapılacak Avrupa Ligi kura çekiminde rakibini öğrenecek. Futbolseverler ise kura çekimi için tarih bilgisi sorguluyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Galatasaray'ın muhtemel rakipleri) - 2

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi 23 Şubat Cuma günü yapılacak.

Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.00'da başlayacak. Kura çekimi Exxen'den canlı izlenecek.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Galatasaray'ın muhtemel rakipleri) - 3

GALATASARAY TURU ATLARSA KURA ÇEKİMİNDE YER ALACAK

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa Ligi'nde play-off turunu geçmesi halinde Galatasaray'ın rakibi belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Galatasaray'ın muhtemel rakipleri) - 4

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Play-off'ta 3-2 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri arasında Atalanta, Brighton, Bayer Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Prag, Villarreal ve West Ham United yer alıyor.

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