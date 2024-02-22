UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi için geri sayım başladı. Galatasaray bu akşam Sparta Prag karşısında tur atlaması halinde yapılacak Avrupa Ligi kura çekiminde rakibini öğrenecek. Futbolseverler ise kura çekimi için tarih bilgisi sorguluyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?